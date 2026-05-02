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Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Lariani a caccia di punti per la Champions

McTominay
McTominay
02 maggio 2026 | 06.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Como e Napoli in campo oggi per la 35esima giornata della Serie A. Il match - in diretta tv e in streaming - è in programma alle 18 di oggi, sabato 2 maggio. I lariani padroni di casa, quinti in classifica con 61 punti, vanno a caccia di una vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la qualificazione alla Champions League. I partenopei, secondi con 69 punti a 10 lunghezze dall'Inter capolista, devono fare risultato per non consegnare lo scudetto ai nerazzurri. In caso di k.o. del Napoli, l'Inter potrebbe festeggiare davanti alla tv.

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Probabili formazioni

Como - (4-2-3-1) - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Napoli - (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Come vedere il match in tv e streaming

La partita Como-Napoli, valida per la 34esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming da Dazn alle 18.

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