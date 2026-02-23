Furia Antonio Conte in Atalanta-Napoli. I partenopei sono stati battuti nel big match della New Balance Arena dalla squadra di Palladino, che si è imposta 2-1 in rimonta, in una partita segnata da episodi arbitrali. La direzione di gara dell'arbitro Chiffi non è piaciuta affatto né al club né a Conte, che ha deciso di non parlare nel post partita. Tra gli episodi che hanno fatto infuriare l'allenatore del Napoli c'è anche il calcio di rigore, prima assegnato e poi revocato, agli azzurri per contatto tra Hien e Hojlund, protagonisti anche dello scontro che ha portato all'annullamento, contestatissimo, del 2-0 di Gutierrez.

Al minuto 42', dopo essere stato richiamato dal Var, Chiffi rivede le immagini al monitor e decide di revocare il rigore assegnato al Napoli. Una decisione che fa infuriare Antonio Conte: "Ma come c***o fai?", ripete l'allenatore leccese mentre allarga le braccia e inscena un sorriso ironico, scuotendo la testa in segno di evidente dissenso. Ma cos'è successo a Bergamo?

L'episodio

Al 42' Hojlund riceve il pallone al limite e si inserisce in area, nella più classica delle azioni di 'sfondamento'. La sua corsa verso la porta viene però ostacolata dall'intervento di Hien, che si frappone tra l'attaccante danese e Carnesecchi. Ne nasce un duro contrasto tra ginocchia, con Hojlund che cade a terra dolorante e l'arbitro Chiffi che indica il dischetto.

Immediate le proteste della squadra di Palladino e di Hien, anche ammonito nella circostanza. L'intervento del Var però chiarisce la dinamica: è Hojlund ad andare incontro alla gamba di Hien per poi cadere a terra. Il contatto, insomma, è troppo poco per Chiffi per assegnare rigore e il penalty viene revocato, così come l'ammonizione per lo svedese, tra le proteste di Antonio Conte.

Lo sfogo di Manna: "Imbarazzante, dov'è il Var?"

Al 46' invece, poco dopo l'inizio del secondo tempo, un altro episodio arbitrale provoca le proteste del Napoli. Hojlund va, per l'ennesima volta, a contatto con Hien, che cade a terra, poi il pallone arriva a Gutierrez che segna, ma l'arbitro Chiffi annulla tutto proprio per il presunto fallo sullo svedese. Una decisione che ha fatto infuriare il direttore sportivo Giovanni Manna: "Incommentabile. Noi ripartiamo, facciamo gol, non so come faccia a fischiare", ha detto a caldo ai microfoni di Dazn.

"Questa è una partita che se vai 2-0 cambia, annullare questo gol è imbarazzante", ha continuato, invocando poi l'intervento del Var, "perché non lo riguarda? È incommentabile. Noi siamo buoni e cari, non commentiamo mai, ma questo episodio è imbarazzante. Ha annullato un gol senza che ci fosse niente per cui fischiare. Questo non è calcio, perche non l'hanno mandato a rivedere? Siamo stanchi, basta. Sennò facciamo la figura dei cog****i e non ci piace".