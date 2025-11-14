circle x black
Coppa Davis, Sonego convocato al posto di Musetti

Ufficializzata la decisione del capitano Filippo Volandri in vista delle Finals di Bologna

Lorenzo Sonego - Fotogramma/IPA
Lorenzo Sonego - Fotogramma/IPA
14 novembre 2025 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ci sarà Lorenzo Sonego al posto di Lorenzo Musetti alle Finals di Coppa Davis a Bologna. Questa la decisione di Filippo Volandri, capitano del Team Italia, per la Final 8 in programma dal 18 al 23 novembre. Sonego ha esordito il 26 novembre 2021 a Torino contro gli Stati Uniti battendo Reilly Opelka 6-3 7-6(4). Finora ha disputato 11 sfide in maglia azzurra giocando 9 match in singolare (6 vittorie, 3 sconfitte) e 3 in doppio (3 vittorie). Ha fatto parte della squadra che ha conquistato la Coppa Davis nelle finali di Malaga 2023, vincendo in doppio con Jannik Sinner i match decisivi nei quarti di finale contro l'Olanda (battendo Koolhof/Griekspoor 6-3 6-4) e in semifinale contro la Serbia (vittoria su Djokovic/Kecmanovic 6-3 6-4).

Coppa Davis, ecco i convocati dell'Italia

Nell'edizione 2023 il torinese è stato decisivo nella fase a gironi. I suoi successi proprio a Bologna contro il Cile, hanno avuto un peso determinante nella qualificazione degli azzurri per la Final 8. In quell'occasione, Sonego ha battuto in singolare Nicolas Jarry, poi è tornato in campo con Musetti: insieme hanno sconfitto Barrios Vera/Tabilo. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta e in chiaro su SuperTennis. Rai 1 si aggiungerà nella trasmissione degli incontri dell’Italia in semifinale e in finale nel caso in cui gli azzurri riuscissero a superare l’Austria nei quarti. Ecco tutti i convocati dell'Italia: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

