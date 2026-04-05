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Serie A, oggi Cremonese-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

I grigiorossi ospitano la squadra di Italiano

Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
Riccardo Orsolini - Fotogramma/IPA
05 aprile 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna in campo in Serie A nella domenica di Pasqua. Oggi, 5 aprile, i rossoblù affrontano la Cremonese in trasferta allo stadio Zini. I grigiorossi di Giampaolo vanno a caccia di punti importanti per la salvezza, la squadra di Italiano (al momento nona in classifica) affronterà in settimana l'andata dei quarti di Europa League contro l'Aston Villa. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Cremonese-Bologna, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Bologna, in campo oggi alle 15:

Cremonese (4-4-2) Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella, Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte, Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo

Bologna (4-3-3) Ravaglia, Joao Mario, Lucumí, Heggem, Miranda, Sohm, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Cambiaghi. All. Italiano

Cremonese-Bologna, dove vederla

Cremonese-Bologna sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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Serie A Cremonese Bologna Cremonese Bologna oggi dove vedere Cremonese Bologna
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