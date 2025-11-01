circle x black
Cremonese-Juve 1-2, Spalletti debutta - Match in diretta

Prima gara per il nuovo tecnico sulla panchina bianconera

Luciano Spalletti
Luciano Spalletti
01 novembre 2025 | 19.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Juventus in campo in casa della Cremonese oggi, 1 novembre 2025, nell'anticipo serale della decima giornata della Serie A. Sulla panchina dei bianconeri debutta il nuovo allenatore Luciano Spalletti, chiamato a sostituire l'esonerato Igor Tudor. In classifica, la Juve ha 15 punti. La Cremonese, una delle sorprese di inizio stagione, è a quota 14.

La Juve è reduce dalla vittoria casalinga contro l'Udinese, la Cremonese dal successo in casa del Genoa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
cremonese juve juve news juve spalletti
