Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Trasferta per i giallorossi nella 12esima giornata di Serie A

La Roma - Ipa/Fotogramma
La Roma - Ipa/Fotogramma
23 novembre 2025 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna a giocare in Serie A. Il club giallorosso oggi, domenica 23 novembre, vola a Cremona per sfidare la Cremonese - in diretta tv e streaming - nella 12esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, prima in classifica a quota 24 punti a pari merito con l'Inter, arriva dal successo interno dell'ultimo turno, dove ha battuto l'Udinese per 2-0 all'Olimpico, mentre quella di Nicola, artefice di un ottimo avvio di stagione che la vede in undicesima posizione con 14 punti, è stata battuta dal Pisa 1-0.

Cremonese-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Cremonese e Roma è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

Cremonese-Roma, dove vederla in tv

Cremonese-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche sulla piattaforma streaming di Dazn.

