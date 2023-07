De Siervo: "Serie A dietro solo alla Premier League"

"Abbiamo lanciato lo slogan 'calcio is back'. L'idea che il calcio italiano torni ai livelli per cui è conosciuto nel mondo. Già tutte le classifiche a livello internazionale ci qualificano la Serie A al secondo posto, di poco dietro alla Premier League. L'obiettivo è ripetersi e se possibile fare meglio". Così l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, durante la presentazione del calendario della Serie A 2023/2024, si esprime sullo stato di salute del massimo campionato, mentre sono ancora in corso le trattative per la vendita dei diritti tv a partire dal 2024-2025.

"Negli ultimi quattro campionati abbiamo visto quattro squadre diverse trionfare -ricorda De Siervo-, questo è segno di vitalità di un campionato, è un fatto di competitività ma anche di distribuzione delle risorse, e in questi anni il gap tra la prima e l'ultima si è progressivamente ridotto. Questo aiuta a dare budget più consistente a tutte le squadre, e si vedono cose interessanti, e arriva da una diversa concentrazione ma anche dalla capacità delle squadre più piccole di riuscire a costruire una squadra competitiva".

"L'idea è di usare il periodo natalizio, in cui si sta in famiglia, per far seguire a tutti con entusiasmo e partecipazione le nostre gare. Vogliamo venire incontro ai tifosi", aggiunge riferendosi al calendario. "E' molto importante che il campionato rappresenti il nostro paese. Avere un campionato di 20 squadre aiuta, è un fatto essenziale per avere una partecipazione territoriale ampia", aggiunge De Siervo.