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Finale Internazionali d'Italia 'sposta' il derby Roma-Lazio, verso nuovo orario per domenica 17 maggio

Si punta a evitare la sovrapposizione tra calcio e tennis nell'area di Foro Italico e stadio Olimpico: ipotesi calcio d'inizio alle 12.30

Bandiere della Lazio e della Roma
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30 aprile 2026 | 14.45
Redazione Adnkronos
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La finale degli Internazionali d'Italia di tennis 'decide' l'orario del derby Roma-Lazio. I due eventi sono in programma domenica 17 maggio a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Nel pomeriggio, sul Centrale del Foro Italico, andrà in scena la sfida per il titolo nel Masters 1000 capitolino. All'Olimpico, nello stesso giorno, si gioca la stracittadina per la penultima giornata della Serie A. Se i due match si giocassero alla stessa ora, l'area del Foro sarebbe sottoposta ad uno 'stress' eccessivo. Quindi, la sovrapposizione è da escludere. E a spostarsi sarà il derby, come spiega il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia. "Ovviamente cercheremo di evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocare il derby di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c’è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l’orario che sceglieremo", dice escludendo il posticipo al lunedì. "Lo slittamento al giorno dopo di direi di no, il derby merita la domenica. C’è poi anche il tema della contemporaneità in quanto sarà la penultima giornata.

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Gli Internazionali 'coprono' anche la finale di Coppa Italia, in programma la sera del 13 maggio all'Olimpico. "La comitanza si potrebbe evitare? Purtroppo i calendari sono tutti bloccati. L'anno scorso c'era finale degli Internazionali d'Italia con Sinner e c'era il Gran Premio di Formula 1 a Imola nello stesso giorno. Possibile che due eventi di portata mondiale nel nostro Paese capitino la stessa domenica? La Fia ha il suo calendario, l'Atp ha il suo calendario e anche il calcio ha il suo calendario. L'anno prossimo possiamo già dare la notizia che probabilmente riusciremo a evitare la sovrapposizione perché con i Mondiali" in programma quest'estate "si partirà un po' più tardi con la prossima stagione".

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roma lazio 17 maggio
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