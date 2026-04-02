"C'è un iter che porta al rinnovo degli organi direttivi. Il percorso prevede la presentazione di eventuali candidature nei 40 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea e quindi ci sarà tutta l'opportunità nei prossimi periodi da una parte di fare un dibattito sulle problematiche esistenti nel mondo del calcio e dall'altra naturalmente di verificare quali sono le decisioni dei candidati in termini di potenziali disponibilità e nel contempo delle componenti perché come voi sapete ci deve essere comunque l'accredito di una componente quindi della elegibilità dei candidati. Se io mi metterò a disposizione? E' un problema proprio che in questo momento non mi pongo, nel senso che penso che la prima fase per tutti sia quella di un confronto di una riflessione sui problemi del mondo del calcio tenendo conto le problematiche che vanno al di là di quelle che sono le eventuali future candidature". Lo ha detto il presidente della Lnd Giancarlo Abete dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e le elezioni Figc fissate il 22 giugno.

"Penso che bisognerebbe essere concentrati in questo periodo sul perché ci sono state tre possibilità fallite di andare ai Mondiali e quali possono essere ovviamente delle modalità per far sì che questo non avvenga più e che comunque si recuperi una competitività all'interno del mondo del calcio perché al di là delle singole problematiche è evidente che c'è una diminuzione di competitività questo è un fatto oggettivo", ha aggiunto Abete.

"Quale potrebbe essere il profilo migliore secondo? No non ci stanno profili, ci sono valutazioni che faranno tutte le componenti in piena autonomia perché è naturale che ci possono essere riflessioni condivise ovvero sensibilità diverse da parte delle varie componenti. Quindi prima ci sarà un momento di confronto all'interno delle varie componenti per individuare i profili e poi ci sarà ovviamente un momento di confronto tra le componenti per cercare di arrivare a soluzioni condivise. Negli ultimi anni alcune volte questo è avvenuto, altre volte non è avvenuto nel senso che abbiamo avuto delle elezioni del Presidente federale con candidature uniche e ci sono state dei momenti in cui ci sono state più candidature come quando ovviamente ci sono tre candidature e nessuno raggiunse il 51% e si andò al commissariamento della federazione", ha aggiunto Abete.