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Roland Garros, oggi Cobolli-Wu al secondo turno - Diretta

L'azzurro affronta il tennista cinese a Parigi

Cobolli - IPA
Cobolli - IPA
28 maggio 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi, giovedì 28 maggio, l'azzurro testa di serie numero 10 affronta il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking, in un match in diretta tv e streaming. Al primo turno, Cobolli si è aggiudicato il derby italiano con Pellegrino. Wu invece si è imposto sullo statunitense Giron. Si comincia alle 11.

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Dove vedere Cobolli-Wu? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

In carriera i due tennisti si sono affrontati una sola volta. Cobolli, ad inizio stagione, si è imposto in 2 set nei quarti di finale del torneo di Acapulco.

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