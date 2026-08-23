Il gol del difensore brasiliano regala i primi 3 punti alla squadra di Spalletti
Un guizzo di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi tre punti della stagione. Al ‘Benito Stirpe’, i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceicao al minuto 22. Un gol che consegna il primo successo stagionale alla squadra di Luciano Spalletti, che inizia il campionato con il piede giusto e risponde così ai primi messaggi di Inter e Napoli, entrambe vittoriose all’esordio. Ritorno in Serie A amaro per i gialloblù di Alvini, che cedono di misura dopo aver rischiato di agguantare il pari nel finale con il colpo di testa di Calvani, finito sulla traversa in pieno recupero.
Nella seconda giornata di campionato, il Frosinone sarà impegnato in trasferta contro la Fiorentina sabato 29 agosto alle 18:30. In serata, alle 20:45, la Juve ospiterà invece il Parma.