Champions League, oggi Galatasaray-Juventus - Diretta

I bianconeri volano a Istanbul per l'andata dei playoff

La Juventus - Afp
La Juventus - Afp
17 febbraio 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, martedì 17 febbraio, il Galatasaray - in diretta tv e streaming - nell'andata dei playoff di Champions League allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La squadra di Spalletti arriva alla sfida dopo aver chiuso la fase campionato della massima competizione europea con lo 0-0 di Monaco, che ha certificato il 13esimo posto in classifica e in conseguente accesso agli spareggi.

In campionato invece, nell'ultimo turno, la Juve è stata battuta a San Siro dall'Inter per 3-2, in una partita segnata dall'espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni.

Il ritorno dei playoff tra Juventus e Galatasaray è in programma all'Allianz Arena mercoledì 25 febbraio.

