Torna la Serie A a Pasqua e oggi, domenica 5 aprile, il menù del campionato regala il big match, valido per la 31esima giornata di campionato, tra Inter e Roma - in diretta tv e streaming. A San Siro, in serata, i nerazzurri ospiteranno i giallorossi in una sfida pesantissima in ottica scudetto e Champions League.