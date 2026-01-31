Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina - in diretta tv e streaming - al Maradona nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell'ultimo weekend.