Serie A, oggi Napoli-Fiorentina - Diretta

Gli azzurri di Conte affronta i viola nella 23esima giornata di Serie A

Il Napoli - Ipa/Fotogramma
Il Napoli - Ipa/Fotogramma
31 gennaio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 31 gennaio, la squadra di Conte ospita la Fiorentina - in diretta tv e streaming - al Maradona nell'anticipo della 23esima giornata di campionato. Gli azzurri sono reduci dall'eliminazione in Champions League dopo la sconfitta contro il Chelsea, mentre i viola hanno perso al Franchi contro il Cagliari nell'ultimo weekend.

Nel prossimo turno di Serie A il Napoli sfiderà il Genoa a Marassi, mentre la Fiorentina ospiterà il Torino.

