Il Paris Saint-Germain ha vinto la coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, la squadra francese ha battuto ai calci di rigore i brasiliani del Flamengo, trionfatori nell'ultima edizione di Copa Libertadores, a Doha grazie alla super prestazione, durante la decisiva lotteria dal dischetto, del proprio portiere Safonov, capace di parare ben quattro penalty su cinque. I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 con il vantaggio parigino firmato da Kvaratskhelia e il pareggio, proprio su rigore, di Jorginho.

L'ultima edizione della Coppa Intercontinentale era stata vinta da un'altra squadra europea, il Real Madrid, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0.