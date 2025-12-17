circle x black
Psg vince coppa Intercontinentale, Flamengo battuto ai calci di rigore

La squadra di Luis Enrique ha superato i brasiliani nell'ultimo atto

Il Psg - Afp
17 dicembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
Il Paris Saint-Germain ha vinto la coppa Intercontinentale 2025. Oggi, mercoledì 17 dicembre, la squadra francese ha battuto ai calci di rigore i brasiliani del Flamengo, trionfatori nell'ultima edizione di Copa Libertadores, a Doha grazie alla super prestazione, durante la decisiva lotteria dal dischetto, del proprio portiere Safonov, capace di parare ben quattro penalty su cinque. I tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1 con il vantaggio parigino firmato da Kvaratskhelia e il pareggio, proprio su rigore, di Jorginho.

L'ultima edizione della Coppa Intercontinentale era stata vinta da un'altra squadra europea, il Real Madrid, che in finale ha battuto i messicani del Pachuca con un netto 3-0.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
