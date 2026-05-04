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Serie A, oggi Roma-Fiorentina - Diretta

I giallorossi ospitano i viola nel monday night della 35esima giornata

Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
Donyell Malen - Ipa/Fotogramma
04 maggio 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 4 maggio, i giallorossi ospitano la Fiorentina - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nel monday night della 35esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia di punti pesanti per continuare a sperare in una qualificazione alla prossima Champions League, mentre ai viola servono gli ultimi punti per mettere al sicuro il discorso salvezza.

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Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Parma mentre la Fiorentina ospiterà il Genoa.

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