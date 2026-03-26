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Atp Miami, oggi Sinner-Tiafoe - Diretta

Il tennista azzurro sfida lo statunitense nei quarti del Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all'esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane.

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In caso di passaggio del turno, in semifinale Sinner sfiderà il vincente di Zverev-Cerundolo.

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