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Nations League, oggi Turchia-Italia - Diretta

La nazionale di Vincenzo Montella ospita gli Azzurri a Bursa

Pio Esposito - IPA
Pio Esposito - IPA
28 settembre 2026 | 19.55
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Italia. Oggi, lunedì 28 settembre, la Nazionale sfida la Turchia in trasferta allo stadio Ataturk Spor Kompleksi di Bursa, nella seconda giornata di Nations League. Gli Azzurri sono reduci dalla sconfitta dell'esordio contro il Belgio, mentre la nazionale guidata da Vincenzo Montella è stata battuta 1-0 dalla Francia. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Turchia-Italia? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 1. La partita si potrà seguire anche in streaming su Rai Play.

L'Italia tornerà poi in campo venerdì 2 ottobre alle 20:45 contro la Francia, nella terza gara del gruppo A.

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Turchia Italia Turchia Italia Nations League Turchia Italia oggi
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