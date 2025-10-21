circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Champions League, Union SG-Inter e Psv Eindhoven-Napoli - Diretta

Tornano in campo le italiane nella terza giornata della massima competizione europea

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
21 ottobre 2025 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Notte di Champions League. Oggi, martedì 21 ottobre, torna la massima competizione europea con due italiane impegnate - in diretta tv e streaming: l'Inter, impegnata in trasferta contro i belgi dell'Union Saint-Gilloise, e il Napoli, di scena in Olanda contro il Psv Eindhoven. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria di Roma in campionato, 1-0 firmato Bonny, e in Champions è quarta in classifica con 6 punti dopo le vittorie contro Ajax e Slavia Praga.

Gli azzurri di Conte invece hanno perso nell'ultimo turno di Serie A contro il Torino, mentre in Europa sono fermi al 19esimo posto con tre punti dopo la sconfitta dell'esordio contro il Manchester City e la vittoria per 2-1 con lo Sporting Lisbona.

Nella giornata di domani le altre due italiane impegnate in Champions League: la Juventus, di scena al Bernabeu contro il Real Madrid, e l'Atalanta, che ospiterà lo Slavia Praga.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
champions league diretta champions inter diretta inter oggi inter champions inter union psv napoli napoli oggi napoli champions napoli diretta
Vedi anche
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video
Jennifer Lawrence alla Festa del Cinema di Roma: bagno di folla tra selfie e autografi
Lady Gaga, a Milano il suo ‘Mayhem Ball’ è un'opera Gothic Pop - Video
Meloni interviene al Niaf, l'applauso dei 3mila ospiti al gala - Video
Festa del Cinema di Roma, da 'Adolescence' arriva Stephen Graham e dalla musica Brunori Sas: videonews dalla nostra inviata
Festa del Cinema, Angelina Jolie su Gaza: "Sistema internazionale insufficiente"
Trump promuove Zelensky: "Ha una giacca bellissima" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza