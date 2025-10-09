circle x black
Cerca nel sito
 

Resiste a quattro smash e vince il punto: spettacolo Djokovic a Shanghai - Video

Il tennista serbo è volato in semifinale battendo Bergs in due set

Novak Djokovic - Afp
Novak Djokovic - Afp
09 ottobre 2025 | 19.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic dà spettacolo a Shanghai. Il tennista serbo ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 cinese battendo ai quarti di finale il belga Zizou Bergs in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. Nonostante le condizioni proibitive, che già nei giorni scorsi aveva provato la stoica resistenza di Nole, 38 anni, Djokovic ha incantato le tribune sfoggiando una difesa dei tempi migliori.

Nel secondo set, sul punteggio di 5-5, Djokovic ha vinto un punto semplicemente clamoroso, mostrando che l'età, per lui, è davvero soltanto un numero. Sul servizio di Bergs, il serbo ha risposto al centro, con il belga che ha aperto il dritto centrando l'angolo alla sua sinistra. A quel punto il numero 5 del mondo si è difeso con il rovescio alzando la traiettoria della pallina ma esponendosi allo smash dell'avversario. Il colpo però non è stato definitivo e Djokovic ha difeso allo stesso modo, e così nei due tentativi consecutivi.

Djokovic, insomma, ha resistito a ben quattro smash di Bergs, per poi vincere il punto grazie all'errore con il dritto del belga, che in diagonale non è riuscito a trovare la linea. Nole ha allargato le braccia, quasi incredulo, portandosi poi una mano all'orecchio e prendendosi l'ovazione del pubblico.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic bergs djokovic shanghai shanghai djokovic semifinale shanghai
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza