Roma, è fatta per l'arrivo di Malen dall'Aston Villa

Prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione dei giallorossi a una coppa europea nella prossima stagione

Donyell Malen - Ipa
Donyell Malen - Ipa
14 gennaio 2026 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo Robinio Vaz un altro attaccante arriva alla corte di Gian Piero Gasperini. La Roma ha chiuso con l'Aston Villa l'acquisto del 26enne olandese Donyell Malen. Secondo quanto riporta Sky Sport è infatti arrivato il via libera per il giocatore che è atteso già in serata nella Capitale.

Prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione dei giallorossi a una coppa europea nella prossima stagione.

