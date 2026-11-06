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Norman: "Grande rispetto per Cahill, sarà entusiasmante lavorare con Sinner"

Lo svedese, ex numero 2 del ranking Atp, ha affidato il suo pensiero ai social: "Non vedo l'ora di far parte del suo team"

Magnus Norman - IPA
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06 novembre 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
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"Innanzitutto, nutro un enorme rispetto per il lavoro che Darren Cahill e l’intera squadra hanno svolto con Jannik nel corso degli anni. Hanno fatto un lavoro incredibile e mi sento privilegiato ad avere l’opportunità di portare avanti ciò che hanno realizzato". Così Magnus Norman, dopo l'annuncio dell'ingresso come coach nel team di Jannik Sinner.

Norman: "Non vedo l'ora di lavorare con Sinner"

Norman ha continuato: "Jannik è ovviamente già uno dei migliori giocatori al mondo, ma ciò che mi entusiasma di più sono la sua personalità e la sua mentalità. È ancora giovane, molto umile e incredibilmente desideroso di imparare e migliorare, nonostante tutto ciò che ha già realizzato. Per me, è proprio questo che rende così entusiasmante lavorare con lui. Non vedo l’ora di far parte del suo team e di contribuire in ogni modo possibile al suo continuo sviluppo".

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