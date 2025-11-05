circle x black
Cerca nel sito
 

Europa League, la Roma vola in Scozia, solo i tre punti contro i Rangers

- FOTOGRAMA-IPA
- FOTOGRAMA-IPA
05 novembre 2025 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Vincere a Ibrox Park è tutt’altro che impresa semplice. Lo sanno bene le formazioni italiane che, in 12 trasferte, si sono imposte in sole cinque occasioni. La Roma, domani sera, sarà ospite proprio dei Rangers Glasgow in un match che i ragazzi di Gasperini non si possono permettere di sbagliare. Le due sconfitte interne, contro Lille e Viktoria Plzen, hanno compromesso non poco il percorso giallorosso in Europa League: i capitolini devono trovare per forza i tre punti così da rimanere in corsa per la fase a eliminazione diretta. Gli esperti Sisal ritengono la Roma favorita a 1,75 rispetto al 4,75 dei padroni di casa mentre il pareggio si gioca a 3,75. I Rangers, finora in Europa, hanno raccolto solo sconfitte: nonostante i punti pesino il doppio, l’Over, a 1,85, si fa preferire di poco all’Under, offerto a 1,90. Partita dunque aperta e ricca di gol: un risultato esatto di 2-1 è dato a 8,50 in favore di Mancini e compagni mentre pagherebbe 14 volte la posta quello per gli scozzesi. In una tale girandola di marcatura, sia una rete da fuori area, a 3,00, che un Ribaltone, in quota a 7,00. Senza Dybala, Ferguson e Bailey, tutti infortunati, Gasperini deve ricostruire l’attacco dove sia Mati Soulé, gol o assist a 2,00, che Artem Dovbyk, primo marcatore a 5,00, sognano una notte da protagonisti.

Il Bologna va caccia della seconda vittoria consecutiva in Europa League ospitando la sorpresa Brann, al momento ottava in classifica nella Phase League della competizione. La formazione di Italiano parte favoritissima, per gli esperti Sisal, a 1,36, il pareggio è in quota a 5,00 mentre il blitz norvegese pagherebbe 9 volte la posta. Entrambe le formazioni hanno una predisposizione al gioco offensivo tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 2,10. Il Bologna, rispetto al Brann, parte avanti sia per calciare più corner, 1,22 contro 5,75, sia in merito a chi calcerà più volte in porta: i rossoblù si gioca a 1,12, gli ospiti a 8,00. Gioco offensivo ma anche tanta grinta visto che un intervento del VAR, a 3,50, ma anche un’espulsione, a 5,25, potrebbero essere nelle corde del match. Thijs Dallinga, offerto a 2,00, e Santiago Castro, dato a 2,40, potrebbero essere i terminali offensivi del Bologna che ha sempre in Riccardo Orsolini, assist a 3,25, l’uomo capace di innescare i suoi compagni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Europa League Roma Rangers Glasgow Bologna Brann
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza