Europa League, Milan e Juventus tornano al successo

Milan e Juventus si tuffano nell’Europa League per archiviare i due mezzi passi falsi dell’ultima giornata di campionato con Sassuolo e Cagliari, che hanno relegato rossoneri e bianconeri ai margini della lotta scudetto. Nella seconda giornata della competizione, la squadra di Amorim va in Austria contro il Salisburgo - reduce da sei vittorie consecutive in casa - e deve assolutamente muovere la classifica dopo la sconfitta nella prima giornata contro il Benfica. Per gli esperti Sisal, il Milan è favorito con il successo in trasferta a 2,05, si sale a 3,40 per la vittoria austriaca, il pareggio è a 3,60. I padroni di casa vivono un ottimo momento difensivo, con tre gare di fila fra tutte le competizioni senza aver subito reti, serie che dovrebbe interrompersi in questo match con la rete rossonera a un rasoterra 1,11. Restando in tema di gol, il Milan ha realizzato 13 reti nelle ultime 5 partite, il Salisburgo ne ha segnate 8 nello stesso arco di tempo. Con due attacchi che producono con tanta continuità, è probabile assistere a un match con più di tre reti, scenario a 1,57 contro l’Under 2,50 a 2,25. In casa Milan, il più atteso è Goncalo Ramos, che non segna da 40 giorni: l’ipotesi che il digiuno termini con il Salisburgo è a 2,40. Tra gli austriaci, Haris Tabaković, autore di 6 gol in 5 presenze europee in questa stagione, può finire sul tabellino marcatori a quota 4,50.

La Juventus ha iniziato con una vittoria la sua avventura in Europa League (5-0 al NEC Nijmegen) e punta a confermarsi anche nella seconda giornata contro il Celta Vigo all'Estadio de Balaidos. I bianconeri comandano il pronostico degli esperti Sisal, con la vittoria a 2,10, il successo spagnolo è a 3,50, a 3,40 il pareggio. Tanti gli indisponibili per Spalletti che punta ancora su Kolo Muani: il francese ha segnato e fornito un assist entrando dalla panchina nella prima giornata di Europa League, e ha anche segnato e colpito la traversa contro il Cagliari, la sua rete nel match è a 3,25. A supporto, Nico Gonzales, a 4,00, e Francisco Conceicao, a quota 5,00. Il Celta invece, punta sul terzetto d’attacco formato da Ferran Jutgla, a 3,75, Iago Aspas, a 4,00, e Hugo Alvarez, a 5,00.

Tutto pronto per la prima giornata del super girone di Conference League, dove è impegnata l’Atalanta. La squadra di Sarri fa il suo debutto nella competizione affrontando in casa il Pafos e punta al successo per cominciare l’avventura europea con il piede giusto. Il pronostico degli esperti Sisal pende nettamente dalla parte della Dea, avanti a 1,33 contro l’8,50 dei padroni di casa e il 5,00 del pareggio. La squadra cipriota ha una buona fase difensiva, tanto che nelle ultime cinque partite ha subìto soltanto tre reti. Sarri proverà a sfondare il reparto arretrato degli avversari con Scamacca e Krstovic, quest’ultimo autore di due reti contro il Venezia: entrambi possono essere protagonisti con un gol a 1,80.