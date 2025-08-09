circle x black
Everton-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi sfidano gli inglesi in amichevole

Evan Ferguson - Ipa/Fotogramma
Evan Ferguson - Ipa/Fotogramma
09 agosto 2025 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma torna in campo in amichevole. Il club giallorosso affronta oggi, sabato 9 agosto, l'ultimo test della propria preparazione estiva sfidando l'Everton, club 'gemello' di proprietà dei Friedkin, all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool. Gasperini cerca risposte dopo la brutta sconfitta con l'Aston Villa, che si è imposto per 4-0, in vista dell'inizio del campionato, in programma il weekend del 24 agosto.

L'Everton ha chiuso la stagione al 13esimo posto in Premier League, mentre la Roma ha sognato la qualificazione in Champions League ma ha finito l'annata raggiungendo la quinta posizione in Serie A, conquistando l'accesso alla prossima Europa League.

Everton-Roma, orario e probabili formazioni

La sfida tra Everton e Roma è in programma oggi, venerdì 8 agosto, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam; Garner, Alcaraz, Ndiaye; Beto. All. Moyes

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Soulé, Baldanzi; Ferguson. All. Gasperini

Everton-Roma, dove vederla in tv

Everton-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.

