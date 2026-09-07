Kimi Antonelli ha vinto il Gp d'Italia a Monza, dopo 60 anni un pilota italiano torna a trionfare a Monza in F1 e il pilota della Mercedes ha voluto affidare una serie di scatti sui social con le emozioni vissute a Monza, celebrando la vittoria con un gesto tutto italiano: un piatto di spaghetti al pomodoro mangiato direttamente dalla coppa conquistata sul podio come aveva promesso prima del Gp dove partiva dall'ultimo posto.

"Difficile descrivere la giornata di ieri, è un sogno ad occhi aperti. Ciò che ho vissuto è qualcosa che non dimenticherò mai, il podio di Monza è indescrivibile, il calore di tutti i tifosi e la marea di gente che non finisce più. Voglio ringraziare davvero tutte le persone che hanno reso questo possibile e che stanno rendendo quest’anno speciale", le parole del campione italiano.

A circuito ormai deserto, con la bandiera tricolore appoggiata sulla ringhiera, prima di inziare a pensare alla prossima gara, a Madrid per il Gp di Spagna, Kimi è tornato sul podio di Monza con il suo trofeo riempito di spaghetti al pomodoro e una forchetta per poterli assaggiare.