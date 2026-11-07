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F1, Norris in pole nel Gp del Brasile. Antonelli in prima fila

Il Circus torna in pista per il ventesimo appuntamento della stagione, dopo il trionfo di Antonelli nel Mondiale piloti

Lando Norris su McLaren - Ipa
Lando Norris su McLaren - Ipa
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07 novembre 2026 | 18.00
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

E' di Lando Norris con la McLaren la pole position nel Gp del Brasile di F1, sotto la pioggia battente di Interlagos. Qualifiche lunghissime con i piloti fermati per la pioggia appena dopo essere usciti per il Q1. Alla fine la Mercedes di George Russel sembrava il più veloce, ma dopo due fucsia nei primi due intermedi, il team lo ferma nel giro veloce che lo avrebbe portato al miglior tempo. Il pilota britannico chiude con il secondo miglior tempo davanti al compagno di squadra e campione del mondo Kimi Antonelli e alle spalle di Norris.

Quarto miglior tempo in pista della Ferrari di Charles Leclerc, poi Lawson, Hulkenberg, Hadjar, Bearman, Alonso e Albon. Viste le varie penalizzazioni sarà però differente la griglia di partenza. Russell dovrà scontare la penalità per il cambio del motore e con cinque posizioni in meno in griglia scatterà dalla settima posizione mentre Charles Leclerc, che di posizioni ne dovrà scontare dieci per il cambio motore, scatterà 14esimo. Pertanto Kimi Antonelli che ha chiuso il Q3 con il quarto crono scatterà in prima fila. In seconda fila ci sarà la strana coppia formata dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Audi di Nico Hulkenberg. Lewis Hamilton e Max Verstappen, invece, saranno costretti a partire dal fondo della griglia in seguito ad una penalità. Il Gp si correrà domani alle 18.

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