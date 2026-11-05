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Arriva l'esito per Rensch: lesione muscolare confermata

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Esami effettuati, lesione all'adduttore

Devyne Rensch - (Ipa)
Devyne Rensch - (Ipa)
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05 novembre 2026 | 15.43
LETTURA: 1 minuti

Nuovo infortunio in casa Roma dopo la beffa in Champions League col Manchester United.

Fermatosi e costretto al cambio nella sfida in terra inglese, Devyne Rensch è stato sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato la presenza di una lesione di primo grado dell'adduttore lungo di destra. 

L'esterno classe 2003, andato a voto cinque volte in questa stagione, salterà sicuramente le partita col Sassuolo  in programma sabato sera ma potrebbe tornare in campo già dopo la sosta quando la Roma affronterà il Parma nel match in calendario il prossimo 21 novembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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