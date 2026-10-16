Atalanta: infortunio per Raspadori

Brutta tegola in casa Atalanta: nel match di ieri sera infatti contro il Pafos, valido per la Conference League, si è fermato per infortunio Giacomo Raspadori .

L'attaccante della Dea, dopo aver messo a referto un gol su rigore e un assist, si è fermato per un infortunio muscolare alla gamba. Raspadori è stato costretto al cambio proprio dopo aver realizzato il calcio di rigore, nessuna esultanza per lui e tanta preoccupazione per un nuovo stop muscolare dopo quello lamentato a fine settembre in Nazionale azzurra.

Le condizioni di Raspadori, anche in ottica Fantacalcio, verranno valutate dallo staff medico orobico nelle prossime ore e si capirà l'entità del danno riportato oltre a stimare i tempi di recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos