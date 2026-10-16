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Atalanta: infortunio per Raspadori

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L'attaccante KO in Conference League vittima di un guaio muscolare alla gamba

Giacomo Raspadori - (Ipa)
Giacomo Raspadori - (Ipa)
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16 ottobre 2026 | 10.58
LETTURA: 1 minuti

Brutta tegola in casa Atalanta: nel match di ieri sera infatti contro il Pafos, valido per la Conference League, si è fermato per infortunio Giacomo Raspadori .

L'attaccante della Dea, dopo aver messo a referto un gol su rigore e un assist, si è fermato per un infortunio muscolare alla gamba. Raspadori è stato costretto al cambio proprio dopo aver realizzato il calcio di rigore, nessuna esultanza per lui e tanta preoccupazione per un nuovo stop muscolare dopo quello lamentato a fine settembre in Nazionale azzurra.

Le condizioni di Raspadori, anche in ottica Fantacalcio, verranno valutate dallo staff medico orobico nelle prossime ore e si capirà l'entità del danno riportato oltre a stimare i tempi di recupero. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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