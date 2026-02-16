circle x black
Atalanta, infortunio per Raspadori

Torna nel mese di marzo

Giacomo Raspadori (Fotogramma/Ipa)
16 febbraio 2026 | 12.04
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta continua la sua cavalcata in campionato, importante la vittoria sul campo della Lazio. Adesso la squadra di Palladino prepara il play-off di Champions League contro il Borussia Dortmund, ma dovrà farlo senza Giacomo Raspadori.

L'attaccante ha rimediato un problema muscolare nel match contro i capitolini. Nuovi esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro per Giacomo Raspadori.

L'ex Napoli e Atletico Madrid sarà costretto a restare fermo per le prossime due-tre settimane. L'obiettivo per rientrare è fissato per la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Già senza De Ketelaere infortunato, le rotazioni di Palladino si restringono ulteriormente in questo mese di febbraio.

Una brutta notizia anche per i fantallenatori che avevano acquistato in massa l'attaccante nelle aste di riparazione.

