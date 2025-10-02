circle x black
Cerca nel sito
 

Bellanova e Kossounou: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

sponsor

Atalanta: i due erano usciti malconci dalla sfida di Champions League

Juric (Fotogramma/Ipa)
Juric (Fotogramma/Ipa)
02 ottobre 2025 | 15.10
LETTURA: 1 minuti

Come stanno Bellanova e Kossounou? Secondo le ultime che trapelano da Zingonia, non sono in arrivo buone notizie per Juric e per i fantallenatori. 

L'esito degli esami strumentali, infatti, hanno riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo sinistro per  Bellanova . E poi hanno riscontrato  un edema muscolare con lesione parcellare al bicipite femorale destro per Kossounou.

Stando alle prime diagnosi, per Bellanova si viaggia verso le 2-3 settimane di recupero. Salterà di certo la prossima contro il Como e spererà di essere in campo per la ripresa del campionato contro la Lazio. Per Kossounou, invece, si rischia il mese di stop: l'ex Bayer potrebbe tornare a disposizione nei primi impegni di novembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza