Bellanova e Kossounou: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Come stanno Bellanova e Kossounou? Secondo le ultime che trapelano da Zingonia, non sono in arrivo buone notizie per Juric e per i fantallenatori.

L'esito degli esami strumentali, infatti, hanno riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo sinistro per Bellanova . E poi hanno riscontrato un edema muscolare con lesione parcellare al bicipite femorale destro per Kossounou.

Stando alle prime diagnosi, per Bellanova si viaggia verso le 2-3 settimane di recupero. Salterà di certo la prossima contro il Como e spererà di essere in campo per la ripresa del campionato contro la Lazio. Per Kossounou, invece, si rischia il mese di stop: l'ex Bayer potrebbe tornare a disposizione nei primi impegni di novembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos