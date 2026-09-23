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Bologna, infortunio muscolare per Odgaard

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Il calciatore dei felsinei non ci sarà contro il Lecce alla ripresa del campionato

Jens Odgaard - (Ipa)
Jens Odgaard - (Ipa)
23 settembre 2026 | 14.21
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie in casa Bologna per quanto riguarda le condizioni di Jens Odgaard, fermo per infortunio dopo il match di sabato scorso contro il Torino al Dall'Ara. Il centrocampista offensivo dei felsinei ha riportato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 4 settimane. Dunque Odgaard sarà assente alla ripresa del campionato quando i rossoblù faranno visita al Lecce, mister Palladino confida di recuperarlo dalla seconda metà di ottobre. 

Ecco il comunicato del club felsineo: "A Casteldebole la squadra ha svolto stamattina un allenamento tattico agli ordini di Raffaele Palladino e del suo staff. In seguito ad un risentimento accusato ieri, Jens Odgaard è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 4 settimane".

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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