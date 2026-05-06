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Bologna, Italiano recupera Skorupski e Joao Mario

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Lunedì la trasferta contro il Napoli

Lukasz Skorupski - (Fotogramma/Ipa)
Lukasz Skorupski - (Fotogramma/Ipa)
06 maggio 2026 | 14.11
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna sarà impegnato sul campo del Napoli nel match che chiuderà la 36esima giornata di Serie A lunedì alle 20:45.

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Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano dall'allenamento odierno, l'allenatore felsineo recupera alcuni calciatori fermi in infermeria. Sono tornati ad allenarsi in gruppo infatti Skorupski, Joao Mario e Dallinga che dovrebbe essere convocati per il prossimo turno di campionato.

Difficile stabilire ad ora su quali calciatori farà affidamento Italiano per la difficile trasferta di Napoli.

Sicuramente tra i pali potrebbe essere confermato il giovane Pessina, mentre in attacco potrebbe rivedersi Castro dopo la panchina iniziale contro il Cagliari. Tanti dubbi sulla trequarti, ma Rowe ed Orsolini scalpitano per una maglia da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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