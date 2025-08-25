Bologna, lungo stop per Immobile

Non arrivano buone notizie sul fronte Ciro Immobile. L'attaccante del Bologna si è infortunato durante il primo tempo della gara persa contro la Roma.

Come comunicato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale, l'attaccante ha rimediato una lesione del retto femorale destro che lo costringerà a restare fermo ai box per circa 8 settimane. Finisce KO anche Nicolò Casale: a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, sarà fermo ai box per circa 3-4 settimane.

Questo il comunicato del club: "Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".

Da valutare adesso come gestire Immobile sia per chi ha fatto l'asta e per chi dovrà farla. Lo stop non è breve, Immobile salterà almeno altre 7-8 giornate. E se Castro dovesse dare garanzie, l'attaccante ex Lazio potrebbe alla lunga perdere il posto da titolare. Il consiglio è quello di svincolarlo soprattutto se la cifra spesa è importante e col recupero crediti si ha la possibilità di prendere un attaccante in arrivo dal calciomercato.

Fantacalcio.it per Adnkronos