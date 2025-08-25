circle x black
Cerca nel sito
 

Bologna, lungo stop per Immobile

sponsor

Brutte notizie per i fantallenatori

Ciro Immobile - (Ipa/Fotogramma)
Ciro Immobile - (Ipa/Fotogramma)
25 agosto 2025 | 16.06
LETTURA: 1 minuti

Non arrivano buone notizie sul fronte Ciro Immobile. L'attaccante del Bologna si è infortunato durante il primo tempo della gara persa contro la Roma

Come comunicato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale, l'attaccante ha rimediato una lesione del retto femorale destro che lo costringerà a restare fermo ai box per circa 8 settimane. Finisce KO anche Nicolò Casale: a causa di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, sarà fermo ai box per circa 3-4 settimane.

Questo il comunicato del club: "Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".

Da valutare adesso come gestire Immobile sia per chi ha fatto l'asta e per chi dovrà farla. Lo stop non è breve, Immobile salterà almeno altre 7-8 giornate. E se Castro dovesse dare garanzie, l'attaccante ex Lazio potrebbe alla lunga perdere il posto da titolare. Il consiglio è quello di svincolarlo soprattutto se la cifra spesa è importante e col recupero crediti si ha la possibilità di prendere un attaccante in arrivo dal calciomercato.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza