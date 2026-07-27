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Bologna-Roma, scambio a sorpresa

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Castro in giallorosso, arrivo Dovbyk alla corte di Tedesco

Santiago Castro - (Ipa)
Santiago Castro - (Ipa)
27 luglio 2026 | 16.45
LETTURA: 1 minuti

Una trattativa improvvisa, che cambia sicuramente anche le sorti delle prossime aste al Fantacalcio. 

È tutto fatto per il passaggio di Santiago Castro dal Bologna alla Roma.

Nelle scorse ore le due società hanno raggiunto una intesa di massima per il trasferimento dell'attaccante argentino. Il giocatore classe 2004 lascerà il Bologna per trasferirsi alla Roma: operazione da 35 milioni di euro più bonus oltre al 10% sulla futura rivendita in favore della società felsinea. Nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà alla Roma.

Nell'affare rientrerà anche Artem Dovbyk, pronto a fare il percorso inverso ma con la formula del prestito. Il trasferimento in rossoblu del centravanti ucraino potrebbe sicuramente aumentarne l'appetibilità in chiave Fantacalcio.

Discorso analogo per Santiago Castro, reduce da una stagione con 7 gol in 35 partite in cui è andato a voto: giocare agli ordini di Gian Piero Gasperini potrebbe rilanciarlo anche se sulla carta il titolare resta Malen, a meno che il tecnico giallorosso non decida di giocare con due punte schierando così Castro al fianco dell'olandese.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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