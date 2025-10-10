circle x black
Calcio: Lazio, slitta ancora il rientro di Vecino

Sarri ha gli uomini contati

10 ottobre 2025 | 09.57
LETTURA: 1 minuti

Non è stato un inizio di campionato facile per la Lazio di Maurizio Sarri. Prima il mercato bloccato, poi i risultati che non arrivano ed i tanti infortuni che hanno falcidiato soprattutto il reparto di centrocampo. Dele Bashiru addirittura è stato messo fuori dalla lista serie A per fare posto a Basic. 

Ma non solo, perché rischia di slittare ancora il ritorno in campo di Matias Vecino, fermo da ormai due mesi a causa di un problema muscolare. Il centrocampista uruguaiano sarebbe dovuto tornare in campo già nella scorsa sosta di campionato e invece è rimasto ancora in tribuna e rischia di dover aspettare ancora per rivedere il rettangolo di gioco. 

 La speranza è di rivederlo in gruppo all'inizio della prossima settimana, in modo da poter tornare in campo per la partita con l'Atalanta, ma fare previsioni appare a dir poco complicato. 

Ieri, a Formello, hanno lavorato a parte anche Marusic e Pellegrini, rispettivamente alle prese con una lieve lesione al flessore e una distrazione al collaterale. Entrambi potrebbero comunque esserci a Bergamo. Più complessa, invece, la situazione relativa a Boulaye Dia, fermato da una  distorsione alla caviglia. 

