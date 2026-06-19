Canada, grave infortunio per Konè

Terribile infortunio alla gamba sinistra quello occorso a Ismael Koné in occasione della partita tra Canada e Qatar giocata nella notte e terminata col risultato di 6-0 in favore della formazione canadese.

Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è finito in ospedale a seguito di un terribile infortunio rimediato all'inizio nel secondo tempo col risultato di 3-0.

Il giocatore classe 2002 è rimasto dolorante a terra dopo uno scontro di gioco con l'avversario Madibo, espulso dal direttore di gara lasciando il Qatar in nove uomini (nel primo tempo era già stato espulso Homam Ahmed). I compagni squadra hanno fatto cerchio intorno a Koné, sostituito da Saliba e trasferito subito in ospedale.

Mondiale sicuramente finito per Koné, il quale potrebbe aver rimediato una frattura alla gamba sinistra, ma la reale entità dell'infortunio verrà fuori solo nelle prossime ore dopo ulteriori accertamenti medici.

Fantacalcio.it per Adnkronos