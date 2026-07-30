circle x black
Cerca nel sito
 

Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: ora è tutto ufficiale

sponsor

I rispettivi club hanno ufficializzato il tutto con i propri comunicati

Santiago Castro - (Ipa)
Santiago Castro - (Ipa)
30 luglio 2026 | 15.49
LETTURA: 1 minuti

La Roma ha un nuovo attaccante: tutto fatto per Santiago Castro. Il giocatore è arrivato neanche capitale già da qualche giorno, ha effettuato le visite mediche di rito e posto la firma sul contratto, adesso è anche ufficiale. 

Castro dunque rimane in Serie A e al Fantacalcio, diventando un nuovo attaccante giallorosso. Indosserà la maglia numero 9. 

Il percorso inverso, invece, lo ha fatto Dovbyk. Erano situazioni chiaramente collegate l'una all'altra, e l''ufficialità di Castro alla Roma ha portato a quella di Dovbyk al Bologna, che riempie così la casellina della punta centrale lasciata vuota dall'attaccante argentino.

L'affare si è concluso con un prestito, sino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto. Nuova avventura per l'attaccante ucraino, che potrà rilanciarsi dopo gli alti e bassi vissuti con la maglia della Roma. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Scritta BR contro Nordio: "Ti metto dentro una R4". La reazione della politica - Video
Il B&B della droga, 300 kg di stupefacenti nella cucina 'accessoriata' - Video
Avvelenate dalla ricina, polizia scientifica tedesca nella casa di Pietracatella - Video
Milano, incendio alla stazione Garibaldi: fumo e uffici evacuati - Video
Trieste, sbanda con l'auto e si ritrova la roulotte in bilico sul guardrail
Una legge contro le 'botticelle' nelle strade: "Barbarie sui cavalli"
Giovani pestano a sangue un anziano in piazza nel Napoletano, il video choc
Leonardo Maria Del Vecchio, il patrimonio che pesa: eredità, debiti e dossier aperti - Video
Rottamazione quinquies, prima o unica rata in scadenza il 31 luglio
News to go
Caldo record con l'anticiclone africano e le temperature si impennano
Trump al funerale del senatore Graham, caramelle e stanchezza - Video
Al via demolizione stabilimenti a Ostia, Gualtieri: "Restituiremo spiagge ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza