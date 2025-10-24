Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per l'8a giornata di Serie A:
Portierie: CARNESECCHI - Solo 5 malus, una garanzia in tal senso e anche per il modificatore. Ex di turno, proverà a ottenere un altro clean sheet.
Difensore: SOLET - Male a Cremona, ma nell'ultima in casa ha trovato il suo unico bonus finora. Col Lecce può essere un ottimo profilo per valutazioni e magari qualcosa in più.
Centrocampista: SAELEMAKERS - Con la Fiorentina prima insufficienza, ma contro il Pisa tornerà a fare l'esterno. Lì dove finora spesso ha fatto la differenza.
Attaccante: SIMEONE - Partitona da ex contro il Napoli, arriva un'altra sua vecchia squadra, il Genoa: impensabile tenerlo fuori.
Nome Mantra: DYBALA (A) - Rigore segnato in Europa, specialista dal dischetto ma non solo: il Sassuolo sta dimostrando solidità, serve uno come lui per portarla a casa.
Fantacalcio.it per Adnkronos