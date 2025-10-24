circle x black
Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)

Ecco i nostri nomi per l'8a giornata di Serie A

Consigli Fantacalcio, 5 nomi (+ 1 Mantra)
24 ottobre 2025 | 17.56
Ecco i nostri 5 nomi consigliati, uno per reparto, più uno Mantra per l'8a giornata di Serie A:

 

  • Portierie: CARNESECCHI - Solo 5 malus, una garanzia in tal senso e anche per il modificatore. Ex di turno, proverà a ottenere un altro clean sheet.

 

  • Difensore: SOLET -  Male a Cremona, ma nell'ultima in casa ha trovato il suo unico bonus finora. Col Lecce può essere un ottimo profilo per valutazioni e magari qualcosa in più.

 

  • Centrocampista: SAELEMAKERS - Con la Fiorentina prima insufficienza, ma contro il Pisa tornerà a fare l'esterno. Lì dove finora spesso ha fatto la differenza.

 

  • Attaccante: SIMEONE - Partitona da ex contro il Napoli, arriva un'altra sua vecchia squadra, il Genoa: impensabile tenerlo fuori.

 

  • Nome Mantra: DYBALA (A) -  Rigore segnato in Europa, specialista dal dischetto ma non solo: il Sassuolo sta dimostrando solidità, serve uno come lui per portarla a casa.

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
