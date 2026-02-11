circle x black
De Ketelaere, stop più grave del previsto?

Lesione al menisco, ancora sconosciuti i tempi di recupero

Charles De Ketelaere (Fotogramma/Ipa)
Charles De Ketelaere (Fotogramma/Ipa)
11 febbraio 2026 | 19.01
Charles De Ketelaere si è fermato per infortunio  all’ultimo minuto nella sfida contro la Cremonese. Ora gli accertamenti medici hanno chiarito l’entità del problema: durante il riscaldamento pre-gara di lunedì scorso, l'attaccante ha riportato una lesione al corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro.

Come riferito da Sky Sport, sono in corso approfondimenti da parte degli specialisti per stabilire il percorso di cura più adeguato e i tempi di recupero.

in Evidenza