Due giornate di squalifica per Cambiaso: salta l'Inter

La Serie A Enilive 2025/2026 è iniziata e con lei anche il nostro amato Fantacalcio. Vediamo insieme quali sono i calciatori che salteranno la seconda giornata di campionato a causa della squalifica e che quindi non ci saranno nel prossimo turno Serie A.

Cambiaso (Juventus)

Romagnoli (Lazio)

Koné (Sassuolo)

Okoye (Udinese)





Il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate Cambiaso: "[...] per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Sarà assente per le gare contro Genoa e Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos