circle x black
Cerca nel sito
 

Due giornate di squalifica per Cambiaso: salta l'Inter

sponsor

La reazione costa caro al giocatore della Juventus

Andrea Cambiaso - (IPa/Fotogramma)
Andrea Cambiaso - (IPa/Fotogramma)
26 agosto 2025 | 17.45
LETTURA: 1 minuti

La Serie A Enilive 2025/2026 è iniziata e con lei anche il nostro amato Fantacalcio. Vediamo insieme quali sono i calciatori che salteranno la seconda giornata di campionato a causa della squalifica e che quindi non ci saranno nel prossimo turno Serie A.

  • Cambiaso (Juventus)
  • Romagnoli (Lazio)
  • Koné (Sassuolo)
  • Okoye (Udinese)

Il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate Cambiaso: "[...] per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria". Sarà assente per le gare contro Genoa e Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza