Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma

Sono on fire! Quanti e chi di loro avete in rosa?

Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma
27 agosto 2025 | 15.10
Ci sono i giocatori in cerca di riscatto, ci sono quelli che rischiano di perdere il posto e i possibili flop. E poi ci sono loro: i giocatori che sono in un periodo di forma molto positivo e che proprio adesso non possono essere tenuti fuori. Ecco dunque 5 giocatori in gran forma al Fantacalcio. Chi di loro avete in rosa?

  • WESLEY  - Si sapeva che aveva le "Maicon vibes", ma che avesse un impatto del genere forse no. Prima presenza e primo gol da tre punti: se il buongiorno si vede dal mattino...

  • MCTOMINAY  - Ha ripreso da dove aveva finito: segnando. Col classico inserimento in area, col tempismo dei grandissimi. Top assoluto del centrocampo, ancora una volta.

  • YILDIZ  - E' l'anno della definitiva esplosione? Sembra proprio di sì. Man of the match contro il Parma con i due assist per le due reti decisive. Inizio scoppiettante.

  • THURAM  - Si è messo alle spalle in un colpo solo la seconda metà della scorsa stagione e il deludente Mondiale per Club. Confermando di essere la bestia nera del Torino: 13.5 per lui!

  • PAZ - Che dire? Serata stellare per un talento stellare. Assist fuori dal mondo per Douvikas, punizione maradoniana per il 2-0 con la Lazio. Uomo copertina e dell'annata del Como. 

 

