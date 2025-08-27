Fantacalcio, 5 giocatori che vivono un ottimo stato di forma

-
WESLEY
- Si sapeva che aveva le "Maicon vibes", ma che avesse un impatto del genere forse no. Prima presenza e primo gol da tre punti: se il buongiorno si vede dal mattino...
-
MCTOMINAY
- Ha ripreso da dove aveva finito: segnando. Col classico inserimento in area, col tempismo dei grandissimi. Top assoluto del centrocampo, ancora una volta.
-
YILDIZ
- E' l'anno della definitiva esplosione? Sembra proprio di sì. Man of the match contro il Parma con i due assist per le due reti decisive. Inizio scoppiettante.
-
THURAM
- Si è messo alle spalle in un colpo solo la seconda metà della scorsa stagione e il deludente Mondiale per Club. Confermando di essere la bestia nera del Torino: 13.5 per lui!
-
PAZ - Che dire? Serata stellare per un talento stellare. Assist fuori dal mondo per Douvikas, punizione maradoniana per il 2-0 con la Lazio. Uomo copertina e dell'annata del Como.
Fantacalcio.it per Adnkronos