Fiorentina, le condizioni degli infortunati

La Fiorentina prepara il match di Conference League contro l'Aek, ma la mente resta alla complicata situazione in campionato con la squadra all'ultimo posto in classifica.

Non solo mancanza di risultati, perché il club sta avendo parecchi problemi sul fronte infortunati. Proprio sugli ultimi stop per infortunio è intervenuto il responsabile sanitario del club, Luca Pengue.

GOSENS - "Ha concluso il percorso riguardo l'acquisizione dei gesti tecnici: la sua lesione, seppur di basso grado, riguardava un muscolo molto delicato perché impegnato nello sprint e nella calciata. Abbiamo concluso tutto il percorso riabilitativo, stiamo lavorando sulla riacquisizione della forma fisica che gli consenta di rientrare in gruppo e sostenere i carichi. Siamo a fine del percorso, tra qualche giorno lo riaggreghiamo".

PICCOLI - "Ha avuto un trauma distorsivo e contusivo alla caviglia: gli esami non hanno fatto emergere lesioni. Stiamo gestendo il problema più evidente, il gonfiore: ma la risposta è stata ottima e ci teniamo la porta aperta su una sua disponibilità domani".

DODO - "Sta lavorando, ha effettuato gli esami lunedì sera: hanno escluso una problematica di tipo lesivo ma hanno evidenziato una sofferenza di una cicatrice relativa ad un infortunio dei tempi dello Shakhtar. Abbiamo ridotto il volume e l'intensità adeguandoci alle sue sensazioni: contiamo di rimetterlo a disposizione nell'arco di qualche giorno".

LAMPTEY - "Il recupero procede molto bene, siamo a due mesi e quattro giorni dall'intervento: sta procedendo secondo i piani. Ha fatto un controllo qualche giorno fa, siamo entusiasti del livello raggiunto: ha cominciato a lavorare sul campo e oggi abbiamo introdotto la palla leggera. Siamo estremamente contenti, lui è molto positivi e lui ci sta mettendo del suo".

Fantacalcio.it per Adnkronos