Fiorentina, le ultime su Atta

Il calciatore sarà out contro il Como
Fantallenatori in ansia per le condizioni di Athur Atta. Il centrocampista francese della Fiorentina ha accusato un altro dolore dopo aver saltato l'amichevole contro il Signa e aver sostenuto un test con la Primavera. Una ricaduta che ha convinto Paolo Vanoli e lo staff medico a interrompere nuovamente il percorso di recupero, evitando di forzare i tempi.
Le ultime indiscrezioni escluderebbero problemi come la pubalgia: si tratterebbe invece di un sovraccarico funzionale ai muscoli dell'addome. La situazione viene monitorata con attenzione, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato, nel quale il giocatore potrebbe aver stretto i denti più del dovuto. Salvo sorprese, Atta non ci sarà domenica contro il Como. Il suo rientro potrebbe arrivare a ridosso del prossimo ciclo di impegni, quando la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare Inter, Atalanta e Sassuolo nell'arco di una settimana. Molto dipenderà dalla risposta del fisico all'aumento dei carichi di lavoro: per rivederlo in campo serviranno segnali concreti e la certezza di poter procedere senza rischi.
Fantacalcio.it per Adnkronos