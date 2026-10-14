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Fiorentina, le ultime su Atta

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Il calciatore sarà out contro il Como

Athur Atta - (Ipa)
Athur Atta - (Ipa)
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14 ottobre 2026 | 17.24
LETTURA: 1 minuti

Fantallenatori in ansia per le condizioni di Athur Atta.  Il centrocampista francese della Fiorentina ha accusato un altro dolore dopo aver saltato l'amichevole contro il Signa e aver sostenuto un test con la Primavera. Una ricaduta che ha convinto Paolo Vanoli e lo staff medico a interrompere nuovamente il percorso di recupero, evitando di forzare i tempi.

Le ultime indiscrezioni escluderebbero problemi come la pubalgia: si tratterebbe invece di un sovraccarico funzionale ai muscoli dell'addome. La situazione viene monitorata con attenzione, soprattutto dopo un avvio di stagione complicato, nel quale il giocatore potrebbe aver stretto i denti più del dovuto. Salvo sorprese, Atta non ci sarà domenica contro il Como. Il suo rientro potrebbe arrivare a ridosso del prossimo ciclo di impegni, quando la Fiorentina sarà chiamata ad affrontare Inter, Atalanta e Sassuolo nell'arco di una settimana. Molto dipenderà dalla risposta del fisico all'aumento dei carichi di lavoro: per rivederlo in campo serviranno segnali concreti e la certezza di poter procedere senza rischi.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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