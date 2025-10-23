circle x black
Inter, le condizioni di Thuram

Si predica cautela per il rientro dall'infortuni dell'attaccante francese

Thuram (Fotogramma/Ipa)
23 ottobre 2025 | 16.19
Un'ottima notizia per l'Inter, dato il rendimento di Bonny e Pio Esposito, ma una pessima per i fantallenatori. I nerazzurri visto il rendimento delle alternative in attacco hanno deciso di non forzare i tempi di recupero di Thuram .

L'attaccante francese è fermo dall'ultima sosta delle Nazionali e, per evitare ricadute, lo staff medico nerazzurro avrebbe deciso di non correre alcun rischio, anche perché quest'anno la formazione di Chivu può contare su alternative di valore in attacco.


Il numero 9, fermo ai box per per un guaio muscolare al bicipite femorale accusato contro lo Slavia Praga a inizio ottobre, non sarà in campo domenica a Napoli e nemmeno contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale.

Lo staff nerazzurro dovrebbe valutare le condizioni del calciatore prima della gara di campionato contro il Verona o in vista della partita di Champions League contro il Kairat Almaty in programma il 5 novembre. Ma senza la certezza di un recupero completo, Thuram non sarà messo a disposizione di Chivu. 

 

