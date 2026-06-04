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Italia: Palestra KO, niente Grecia

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Il cursore di fascia azzurro non ci sarà domenica sera a Creta

Marco Palestra - (Ipa)
Marco Palestra - (Ipa)
04 giugno 2026 | 16.49
LETTURA: 1 minuti

Dopo il successo di misura ieri sera contro il Lussemburgo, per l'Italia allenata dal ct Silvio Baldini si avvicina la sfida contro la Grecia in programma domenica sera.

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Sarà costretto al forfait Marco Palestra, che ha lasciato il ritiro "valutate le sue condizioni" e non sarà sostituito.

Il laterale classe 2005, protagonista di un'ottima stagione (anche al Fantacalcio) con la maglia del Cagliari è ora al centro di molte voci di mercato: l'Inter è in prima fila nella corsa al giocatore, confida di portarlo alla corte nerazzurra di Cristian Chivu. 

Ecco la nota della Nazionale azzurra sulle condizioni di Palestra: "All’indomani del successo nell’amichevole con il Lussemburgo, la Nazionale è rientrata a Coverciano e nel pomeriggio tornerà a svolgere al Centro Tecnico Federale una seduta di allenamento a porte chiuse in vista della seconda amichevole con la Grecia in programma domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali – diretta su Rai 1) al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta.

Valutate le sue condizioni, il calciatore Marco Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il proprio club". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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