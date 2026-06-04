Italia: Palestra KO, niente Grecia

Dopo il successo di misura ieri sera contro il Lussemburgo, per l'Italia allenata dal ct Silvio Baldini si avvicina la sfida contro la Grecia in programma domenica sera.

Sarà costretto al forfait Marco Palestra, che ha lasciato il ritiro "valutate le sue condizioni" e non sarà sostituito.

Il laterale classe 2005, protagonista di un'ottima stagione (anche al Fantacalcio) con la maglia del Cagliari è ora al centro di molte voci di mercato: l'Inter è in prima fila nella corsa al giocatore, confida di portarlo alla corte nerazzurra di Cristian Chivu.

Ecco la nota della Nazionale azzurra sulle condizioni di Palestra: "All’indomani del successo nell’amichevole con il Lussemburgo, la Nazionale è rientrata a Coverciano e nel pomeriggio tornerà a svolgere al Centro Tecnico Federale una seduta di allenamento a porte chiuse in vista della seconda amichevole con la Grecia in programma domenica 7 giugno (ore 21 italiane, le 22 locali – diretta su Rai 1) al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta.

Valutate le sue condizioni, il calciatore Marco Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il proprio club".

Fantacalcio.it per Adnkronos