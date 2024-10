Juve, infortunio per McKennie

Non è un periodo fortunato in casa Juventus sul fronte infortuni.

Dopo il brutto infortunio rimediato da Bremer e lo stop che impedirà a Koopmeiners di scendere in campo contro la Lazio, nelle ultime ore anche McKennie si è fermato.

Il centrocampista americano non prenderà parte alla prossima amichevole contro il Messico e raggiungerà Torino nelle prossime ore. Una volta atterrato, sarà sottoposto ad esami strumentali per fare chiarezza sull'infortunio rimediato in Nazionale.

Come diramato dal comunicato della Federcalcio statunitense, anche Pulisic ha lasciato il ritiro della selezione americana. Nessun problema per il rossonero, che però rientrerà con anticipo rispetto ai compagni: "Dopo aver giocato diversi minuti nell'ultimo mese sia per la nazionale statunitense che per il Milan, Christian Pulisic ha lasciato il ritiro ed è tornato nel suo club per gestire il carico di lavoro. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure".

Da valutare a questo punto le condizioni di McKennie che potrebbe saltare il prossimo impegno in programma sabato sera contro la Lazio.

Fantacalcio.it per Adnkronos