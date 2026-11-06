Lazio, le condizioni di Tavares, Rovella e Marusic

Sospiro di sollievo in casa Lazio attorno alle condizioni di Nuno Tavares.

L'esterno portoghese sta facendo i conti con un affaticamento muscolare accusato domenica contro il Cagliari, ma da ieri è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo a Formello. Filtra ottimismo dunque circa la possibilità di vedere Nuno Tavares in campo contro il Napoli domenica alle ore 12.30.

L'esterno lusitano dovrebbe giocare dall'inizio, ma resta in preallarme Pedraza per occupare la corsia mancina della difesa biancoceleste. Certa invece l'assenza dell'infortunato Zaccagni: al suo posto agirà Noslin, con Pinamonti inserito da mister Gattuso al centro dell'attacco. Per la gara del 'Maradona' tornano convocabili i ristabiliti Rovella e Marusic.

Fantacalcio.it per Adnkronos