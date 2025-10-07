circle x black
Lazio, quando torna Zaccagni? Le ultime

Il capitano della Lazio out per un problema muscolare

Mattia Zaccagni (Fotogramma/Ipa)
Mattia Zaccagni (Fotogramma/Ipa)
07 ottobre 2025 | 12.28
Alla vigilia della partita pareggiata contro il Torino, la Lazio e Sarri hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Mattia Zaccagni. Un problema muscolare accusato alla vigilia del match e che ha subito lanciato l'allarme. 

Il capitano avrebbe riportato una lesione di primo grado a carico dell'adduttore, il che porterebbe ad ipotizzare tempi di recupero più brevi rispetto a quanto di peggio si potesse immaginare. 

Zaccagni salterà sicuramente le sfide contro Atalanta e Juventus, di fatto restando fuori anche subito dopo la sosta. 3-4 settimane, infatti, è il tempo da calcolare per smaltire un problema come quello al quale è andato incontro Zaccagni.

Il rientro potrebbe concretizzarsi per la sfida contro il Pisa il 30 ottobre: non si può dare per certa questa data ma è sicuro che il capitano della Lazio farà di tutto per essere disponibile in quell'occasione.

