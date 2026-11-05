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Lecce: operato Pierotti, migliora Coulibaly

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Le ultime dal quartiere generale dei salentini in vista del match di sabato a Torino

Santiago Pierotti - (Ipa)
Santiago Pierotti - (Ipa)
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05 novembre 2026 | 16.34
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È perfettamente riuscito l'intervento al quale è stato sottoposto nella mattinata odierna Santiago Pierotti. Il giocatore del Lecce è stato operato presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra. Una tegola non di poco conto per i giallorossi dato che il classe 2001 era andato a voto 7 volte in questo inizio di stagione partendo titolare in cinque occasioni. I tempi di recupero rischiano di essere particolarmente lunghi, Santiago Pierotti dovrebbe infatti rivedersi in campo nel 2027.

La nota del club salentino sulle condizioni di Santiago Pierotti: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico a seguito della frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra.

L’intervento, che è stato eseguito dal Prof. Niek Van Dijk e dalla Dott.ssa Giulia Favilli, presso la Casa di Cura Privata San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito".

Intanto prosegue la preparazione dei giallorossi in vista della trasferta di sabato in campionato sul campo del Torino. Lavoro personalizzato per Berisha e Geubbels, terapie per Monteiro che salterà la sfida contro i granata. Infine, Lassana Coulibaly si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe far parte dei convocati per la gara in Piemonte. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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